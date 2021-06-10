Десятки людей ежедневно приходят в организацию, чтобы разобраться с начислениями.

Ежедневно возле офиса Единого расчётно-кассового центра на улице Разина во Владимире собирается по 50 горожан. Их цель – оплата счетов без комиссии и попытка разобраться с некорректными начислениями за воду.«Я заметил, что сумма в квитках завышена в три раза, поэтому пришёл в ЕРКЦ разобраться с этим вопросом», - рассказывает один из владимирцев.«Владимирводоканал» передал абонентов расчётному центру в конце марта. Организация занимается расчётом платежей и рассылкой квитанций за водоснабжение и канализацию.Это связано с тем, что численность отдела по работе с жителями в МУПе составляет 24 человека. При этом по нормативке только контролёров должно быть 260.«Зарплаты небольшие, поэтому даже когда приходят из Центров занятости, то просто разворачиваются и уходят. Средний возраст контролеров – больше 60 лет», — пояснила заместитель гендиректора МУП «Владимирводоканал» Марина Громова.В свою очередь, жители отмечают, что очереди в ЕРКЦ выстраиваются практически ежедневно. Коммунальщики объясняют проблему тем, что в марте закончились поверки счетчиков, а во время переходного периода суммы в платёжках начали выставлять по среднему значению.Во «Владимирводоканале» добавили, что прибор учёта проверили вовремя, то человеку обязательно сделают перерасчёт.