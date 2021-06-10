Если парламентарий не выполняет свою предвыборную программу, он должен получать негативные отзывы от граждан, считает секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он предложил добавить такую функцию в партийное приложение Вверх.

Если парламентарий не выполняет свою предвыборную программу, он должен получать негативные отзывы от граждан, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он предложил добавить такую функцию в партийное приложение "Вверх".Отчеты об исполнении предвыборной программы, с которыми депутаты шли на выборы в 2016 году, можно было бы выкладывать в приложение "Вверх". Об этом Турчак заявил в ходе рабочего визита в Башкирию.Формирующиеся в приложении команды активистов смогут участвовать в конкурсе первичных отделений "Единой России" и получать гранты. Пока они не вправе этого делать.Депутаты-единороссы до 10 июля отчитаются о результатах своей работы за пять лет. От успеха кампании зависит формирование будущей программы, говорил Турчак.О результатах "пятилетки" "ЕР" 9 июня рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Он заявил о выполнении программы, с которой политсила шла на выборы в 2016 году. По его мнению, у единороссов есть все возможности для уверенной победы в предстоящей думской кампании.С 24 по 30 мая во всех регионах прошло предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов на думские выборы. Явка составила 12 миллионов человек. Президент Владимир Путин на встрече с руководством партии 2 июня отметил серьезное обновление списка кандидатов.