Женщина перебегала железнодорожные пути. 10 июня транспортная полиция сообщила о новой трагедии на железной дороге. В районе железнодорожной станции Александров пассажирский поезд сбил

Женщина перебегала железнодорожные пути. 10 июня транспортная полиция сообщила о новой трагедии на железной дороге. В районе железнодорожной станции Александров пассажирский поезд сбил 47-летнюю жительницу Москвы. Машинист состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина от полученных травм скончалась. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, пока известно лишь то,