10.06.2021

2021-06-10 14:05:09

В Белом доме обсудили, как удержать пассажирские перевозки на плаву

"Лодка ещё на плаву, но неизвестно, сколько продержится". Такими словами охарактеризовали сегодня ситуацию с транспортными пассажирскими перевозками в регионе на совещании в Белом доме. В нем приняли участие заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко, представители муниципалитетов, перевозчики и депутаты Заксобрания.



Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:



- У нас есть обязанность обеспечить у одних внутримуниципальные перевозки, у других - региональные и межрегиональные. И ещё раз повторюсь, Аркадий Александрович, большое спасибо за старт вот такому диалогу, за старт обсуждению. Потому что точно что-то с этой ситуацией надо делать.



Сегодня, по словам участников совещания, большинство маршрутов убыточные, подвижной состав в крайне плачевном состоянии либо транспорта просто не хватает. К тому же эту отрасль сильно подкосили недавние коронавирусные ограничения. Среди предложенных вариантов - создание единого транспортного регоператора и передача обслуживания междугородних маршрутов в концессию. То есть передать весь имущественный комплекс и предоставить концессионеру право самому организовывать перевозки. Тем самым регулировать убытки на нерентабельных маршрутах за счёт более популярных. Но пока эта схема вызывает множество вопросов и без конкретной финансовой модели обсуждать рано. Успешный опыт с внедрением единого регоператора можно позаимствовать в Тверской области, заметили собравшиеся, где примерно год назад были такие же проблемы. Там перевозчику областные власти гарантируют доход даже в убыточном случае - за счёт бюджета.



Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:



- В публичном пространстве звучит Тверская область, как некий не то чтобы образец, а как некое место, где этот опыт достаточно яркий. Где ситуация была тоже плохая, но она явно улучшилась. Но какой ценой это встало. Правильно коллеги опасения высказывают. Готов ли регион эту цену заплатить, готовы ли мы на нашем рынке избавиться от мелких перевозчиков? Готовы ли мы дотировать большими финансовыми вливаниями?



Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:



- Когда мы увидим более подробную финансовую модель вот этой работы, тогда уже можно будет высказать наше мнение, как мы на это смотрим. Просто если мы этот вопрос будем дальше затягивать - это как удавка - её потом развязать будет уже невозможно. Мы дождёмся просто банкротства некоторых предприятий.