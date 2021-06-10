Сотрудники, прошедшие профессиональное обучение по программе подготовки среднего и старшего начальствующего состава, приступили к самостоятельному несению службы.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся выпуск слушателей, прошедших профессиональное обучение по программе подготовки сотрудников полиции среднего и старшего начальствующего состава.В программу курса обучения вошли теоретические занятия по изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников полиции, специальные дисциплины служебной подготовки по различным направлениям деятельности, а также практические занятия по изучению приемов самообороны, огневой и физической подготовке. Выпускникам курса, показавшим лучшие результаты на итоговых экзаменах, руководством Центра были вручены грамоты и благодарности УМВД России по Владимирской области. В дальнейшем совершенствовать свои профессиональные навыки им предстоит в территориальных подразделениях органов внутренних дел на районном уровне.На Аллее Славы Центра профессиональной подготовки приняли присягу новые слушатели, ранее прошедшие стажировку в своих отделах. С напутственным словом к собравшимся обратился председатель совета ветеранов Борис Пелевин, который отметил, что вновь прибывшим на обучение еще предстоит пройти путь получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику, для выполнения возложенных на полицию задач по охране общественного порядка и общественной безопасности, и пожелал всем быть достойными звания сотрудника полиции.В заключении собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга, и прошли торжественным маршем по аллеи памяти центра.