Вечером 10 июня на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска столкнулись пять машин, передает . Отмечается, что перекресток оборудован светофорами. В результате ..

Вечером 10 июня на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска столкнулись пять машин, передает . Отмечается, что перекресток оборудован светофорами. В результате массовой аварии один человек – пассажир отечественного автомобиля – скончался на месте. Причины произошедшего предстоит определить специалистам.