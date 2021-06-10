С 14 июня участок запустят в работу, что позволит вовремя дать жителям горячую воду.

В Муроме завершены работы по ремонту 62 метров теплосетей, пострадавших после элеватора в марте 2021 года.«Повреждённый участок было решено временно сохранить. Его удалось стабилизировать и до конца отопительного сезона он доработал без сбоев. Летом трубопровод полностью заменят», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.С 14 июня участок запустят в работу, что позволит вовремя дать жителям горячую воду.Напомним, что 23 марта в городе проводились плановые работы по сооружений. В результате взрыва часть строений рухнула на теплосети и повредила их. «Владимиртеплогаз» временно подачу теплоносителя 10 тепловым пунктам.«Гидроудар был такой силы, что на удалённом от места происшествия центральном тепловом пункте давлением воды было повреждено теплообменное оборудование. Герметичность сетей не была нарушена. Металл и сварные стыки выдержали, но сами трубы были смяты и смещены на 2 метра», - уточнили в обладминистрации.В свою очередь, прокуратура в ходе установила, что план работ прошёл экспертизу в Ростехнадзоре. Однако при подрыве часть конструкций изменила направление обвала из-за реакции утягивающих сил опрокидывающего момента центра масс одного из корпусов. Это и привело к повреждению трубопровода.