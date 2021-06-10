Работа магазинов может быть ограничена в России.

Работа магазинов может быть ограничена в России.Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил изменить время функционирования крупных торговых сетей. По его мнению, работа магазинов в России должна быть ограничена в ночное время и по выходным дням.Как пояснил Кутепов, эта мера позволит сбалансировать конкуренцию между крупным бизнесом и представителями малого и среднего предпринимательства. Сенатор отметил, что небольшим производителям с трудом удается попасть со своим товаром на полки торговых сетей.В Совфеде полагают, что изменение времени работы крупных магазинов откроет возможности для организации нестационарных торговых точек и ярмарок. Кроме того, такой шаг должен привести к развитию мобильной торговли и розницы производителей, передает издание "Известия".Многие эксперты скептически отнесли к идее Кутепова. Советник вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Любовь Арапова считает, что ограничение работы магазинов повлияет на цены. Торговые сети будут перекладывать рост издержек на конечную стоимость продуктов.Отметим, что сильно ударила по малому и среднему бизнесу в России. Во время карантина работа магазинов была ограничена.