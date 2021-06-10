Грозы продолжают атаковать Владимирской область. В МЧС второй раз задень предупреждают о непогоде (первый раз был рано утром). Теперь тревожное ведомство просит быть готовыми к ночной грозе,

Грозы продолжают атаковать Владимирской область. В МЧС второй раз задень предупреждают о непогоде (первый раз был рано утром). Теперь тревожное ведомство просит быть готовыми к ночной грозе, которая, по прогнозам синоптиков, начнется уже вечером 10 июня. Разумеется, гроза будет сопровождаться сильными ливнями, а порывы ветра будут достигать уже привычные для владимирцев 17 метров в секунду.