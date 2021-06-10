Согласно отчету аналитического центра ДОМ.РФ объем нового жилищного строительства в России вырос на 78% с января по май 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Согласно отчету аналитического центра ДОМ.РФ объем нового жилищного строительства в России вырос на 78% с января по май 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.C января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (+78%) больше сопоставимого периода прошлого года, когда было запущено 8,3 млн кв. м. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более, - сообщается в отчете.Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко утверждает, что объем ввода новостроек растет десять месяцев подряд, благодаря востребованности программы льготной ипотеки на новое жилье. Программа поддержала стройотрасль и позволила гражданам улучшать жилищные условия. "Продление программы еще на один год и расширение семейной ипотеки даст импульс жилищному строительству - будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос", - считает Мутко.С начала года рост объема нового строительства многоквартирных домов отмечен в 64 регионах. Наибольшее количество новых проектов жилья запущено в Москве (2,1 млн кв. м, темп прироста новых проектов в сравнении с прошлым годом - в 1,9 раза), Московской области (1,2 млн кв. м, темп прироста - в 1,7 раза), Санкт-Петербурге (773 тыс. кв. м, темп прироста - в 1,6 раза), Свердловской области (714 тыс. кв. м, темп прироста - в 2,1 раза).Кроме этого, по итогам мая 2021 года объем многоквартирного жилья в стройке вырос на 2% и достиг 95,7 млн кв. м, указывается в аналитическом исследовании.