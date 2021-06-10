Завершается первый этап благоустройства территории.

Во Владимире к 12 июня завершится первый этап благоустройства военно-патриотического сквера. В этот же день в парке состоится акция «Кедры Великой Победы», в ходе которой здесь высадят более 60 деревьев.«В субботу мы высаживаем 61 кедр. Остальные 19 будут высажены через месяц в рамках другого мероприятия», - отметил начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.В программе торжественной церемонии, которая состоится после завершения первого этапа работ: выставка военной техники, показательные выступления солдат, митинги и концерты. Желающие также смогут записаться на службу в армию по контракту.Напомним, что благоустройство общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников. К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на 2022 год. Здесь появятся интерактивные панно с именами погибших участников Великой Отечественной, обустройство аллей, фонтан и установка павильона.Как сообщил представитель проектной организации, планируется установка забора, обустройство входной группы.Кроме того, планируется высадить березовую рощу, липы, клены и каштаны. Всего - несколько сотен деревьев.Добавим, что на сайте горадминистрации продолжается за название обновлённой территории. Лидирует - Сквер Победы. Всего свой выбор сделали 552 владимирца.