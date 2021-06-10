На пересечении Суздальского проспекта и М-7 автомобиль после ДТП едва не снес маму с ребенком. 10 июня в соцсетях появилось видео аварии, на котором видно, как внедорожник Митсубиси пролетает

На пересечении Суздальского проспекта и М-7 автомобиль после ДТП едва не снес маму с ребенком. 10 июня в соцсетях появилось видео аварии, на котором видно, как внедорожник Митсубиси пролетает на красный сигнал светофора, врезается в легковушку. После столкновения автомобиль отбрасывает на пешеходный переход, где стоит женщина с ребенком. Судя по видео, внедорожник задел взрослого пешехода.