Порывы восточного ветра усилятся до 15 м/с.

Во Владимирской области продолжаются дожди и грозы. Пятый день подряд МЧС предупреждает об ухудшении погоды.По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1 – 3 часа и до конца дня во Владимире и по области ожидается гроза и сильный дождь. В отдельных районах региона возможен град. Порывы восточного ветра усилятся до 15 м/с.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Единый номер вызова экстренных служб - 101, 112.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.