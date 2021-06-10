Во Владимирской области 11 июня ожидается потепление до +20 градусов Цельсия. На протяжении всего дня синоптики обещают дождь. Ближе к 15:00 - грозу. В целом температура воздуха будет колебаться ..

Во Владимирской области 11 июня ожидается потепление до +20 градусов Цельсия.На протяжении всего дня синоптики обещают дождь. Ближе к 15:00 - грозу. В целом температура воздуха будет колебаться от +14 до +20 градусов.Порывы восточного ветра будут достигать 2-11 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748-749 миллиметр ртутного столба.