Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 34 027 человек.

Во Владимирской области на 10 июня подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 горожан. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 5 - в Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном районах. По 3 инфицированных ковидом прибавилось в Александровском и Камешковском, по 2 - в Петушинском, Вязниковском, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах. По одному человеку заразилось в Меленковском, Судогодском, Кольчугинском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 027 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7765 случаев во Владимире, 4116 - в Гусь-Хрустальном районе, 3740 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.