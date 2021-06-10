Жалобу гражданина в АО «Почта России» рассматривали больше шести месяцев.

Во Владимирской области «Почту России» оштрафовали за потерю международной посылки.Интересно, что претензию гражданина, связанную с инцидентом, почтальоны рассматривали более полугода. В результате мужчине надоело ждать, он написал жалобу в Роспотребнадзор.«В связи с оказанием услуг ненадлежащего качества был составлен протокол об административном правонарушении», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.В вынесенном постановлении ведомство указало, что почта должна заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. АО «Почта России» попыталась обжаловать документ в Арбитражном суде. Однако Фемида отказала организации и оставила постановление в силе.