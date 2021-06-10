Они будут сниматься в массовке.

Во Владимирской области набирают актёров для участия в съёмках сериала «В парке Чаир». Картину из 12 серий будут снимать в Суздале.По сценарию фильм описывает истории жизни четырех выпускниц: Любы, Ани, Сони и Алины, которые мечтают о большой любви и строят планы на жизнь. Однако всё перечёркивает Великая Отечественная война. Героины вынуждены бороться за выживание и совершают отчаянные поступки.Сериал покажут на Первом канале. Организатором съёмок выступила компания «Амедиа-продакшн». Режиссёр-постановщик фильма - Сергей Коротаев, продюссер - Сергей Жигунов. На съёмки отвели два месяца.Попробовать себя в массовке может любой желающий. Съёмочные дни оплачиваются, как и проезд до площадки.Для связи кинематографисты оставили номер в What’s App - 8 (988) 316-91-70.Форма подачи заявки следующая:1. ФИО;2. Возраст;3. Город проживания;4. Рост,размер одежды;5. Фото (полный рост + портрет).