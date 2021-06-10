Ему было 69 лет.

Во Владимирской области 9 июня на 70-ом году жизни после тяжёлой болезни скончался ветеран органов прокуратуры Давид Азов.Почти 30 лет своей жизни Давид Фалович отдал работе в надзорном ведомстве.«Его знали как надежного товарища и высококлассного мастера своего дела. Ветерана отличали глубокая порядочность, личная скромность, душевность и справедливость», - рассказали в пресс-службе ведомства.За многолетний добросовестный труд он неоднократно поощрялся прокурором региона, награждён Почетной грамотой Генпрокурора РФ.Руководство, коллектив и Совет ветеранов прокуратуры Владимирской области выражают искренние соболезнования родным и близким Давида Азова.