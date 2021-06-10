Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт . Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2021-vozle-mytishh-zametili-medvedya.html" target="_blank">Возле Мытищ заметили медведя</a> - Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт . Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-06-2021-vozle-mytishh-zametili-medvedya.html]Возле Мытищ заметили медведя[/url] - Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт . Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное ..