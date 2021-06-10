Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт . Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное ..

Уже три дня продолжается операция по поискам медведя в окрестностях подмосковных Мытищ, передает сайт "". Ищут его и при помощи вертолета, и при прочесывании местности. Ранее животное заметили бродящим возле шоссе у пансионата "Клязьминское водохранилище".