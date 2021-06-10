ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составляет 35 млрд рублей. Для банка это первая ..

ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составляет 35 млрд рублей. Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству.Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых. Бумагам был присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне ruААА.sf. Инвесторы - физлица смогут купить облигации с помощью индивидуального инвестиционного счета, что позволит в дальнейшем оформить налоговый вычет.Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал:«Размещение стало первой за многие годы секьюритизацией потребительских кредитов. Облигации действительно уникальны для российского рынка, и в условиях сравнительно низких ставок, подобный инструмент является интересной альтернативой для инвесторов. Бумаги обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования, а наивысший рейтинг гарантирует стабильный доход. Также важно отметить, что размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 10 млрд руб. Мы видим, что российские инвесторы все больше интересуются облигациями, размещенными в рамках секьюритизации как ипотечных, так и неипотечных активов, и ожидаем, что данная сделка привлечет значительный спрос со стороны участников рынка».Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ:«Сделка по секьюритизации кредитов наличными, с одной стороны, это стратегически важный финансовый инструмент для банка, который оказывает поддержку в развитии сегмента потребительского кредитования, что позволяет предложить населению новые более выгодные продукты. С другой, востребована у розничного инвестора, поскольку дает возможность юридическим и физическим лицам инвестировать в облигации по привлекательной ставке. Первичным кредитором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка (по состоянию на 1 января 2021 года), что является положительным компонентом для бумаг с залоговым обеспечением».В этом году выдачи кредитов наличными в ВТБ показывают рекордный за несколько лет уровень. По итогам первых пяти месяцев ВТБ объем выданных банком кредитов наличными превысил 540 млрд рублей, что на 84% выше результата аналогичного периода прошлого года. До конца года, банк рассчитывает нарастить продажи кредитов наличным более чем в 1,5 раза, до более чем 1,3 трлн рублей. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, что дает возможность ВТБ расти быстрее рынка.