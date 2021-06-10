Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Ларисы Шойгу. Парламентарий ушла из жизни 10 июня. Ей было 68 лет.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Ларисы Шойгу. Парламентарий ушла из жизни 10 июня. Ей было 68 лет."Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", – сказал председатель ГД.Спикер напомнил, что Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года. Она ответственно работала над многими законами, ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы, отметил Володин."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны. Светлая память», – сказал председатель ГД.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан в Тыве. Получила медицинское образование. Карьерный путь начала в республиканской психиатрической больнице.В 1998 году Шойгу стала первым замминистра здравоохранения Тывы. Спустя год переехала в Москву. До избрания депутатом Госдумы работала в центральной поликлинике МЧС. В ГД она была заместителем главы комитета по контролю и регламенту от "Единой России".