В Муроме завершились ремонтные работы после обрушения здания элеватора. Взрывотехникам пришлось взять расходы на восстановление теплосети на себя. Напомним, 23 марта в Муроме при помощи
<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2021-vzryvotexniki-kotorye-neudachno-obrushili-elevator-v-murome-vozmestili-ushherb-iz-svoego-karmana.html" target="_blank">Взрывотехники, которые неудачно обрушили элеватор в Муроме, возместили ущерб из своего кармана</a> - В Муроме завершились ремонтные работы после обрушения здания элеватора. Взрывотехникам пришлось взять расходы на восстановление теплосети на себя. Напомним, 23 марта в Муроме при помощи
[url=https://33live.ru/novosti/10-06-2021-vzryvotexniki-kotorye-neudachno-obrushili-elevator-v-murome-vozmestili-ushherb-iz-svoego-karmana.html]Взрывотехники, которые неудачно обрушили элеватор в Муроме, возместили ущерб из своего кармана[/url] - В Муроме завершились ремонтные работы после обрушения здания элеватора. Взрывотехникам пришлось взять расходы на восстановление теплосети на себя. Напомним, 23 марта в Муроме при помощи