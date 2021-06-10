В Муроме завершились ремонтные работы после обрушения здания элеватора. Взрывотехникам пришлось взять расходы на восстановление теплосети на себя. Напомним, 23 марта в Муроме при помощи

В Муроме завершились ремонтные работы после обрушения здания элеватора. Взрывотехникам пришлось взять расходы на восстановление теплосети на себя. Напомним, 23 марта в Муроме при помощи направленных взрывов снесли часть старого элеватора. Работы проводила компания из соседнего региона. Но взрывотехники где-то просчитались и обломки сооружения рухнули на теплосети. Гидроудар был такой силы, что на удалённом от