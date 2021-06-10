Злоумышленник, находясь на парковке в 3 микрорайоне Зеленограда, вскрыл замок автомобиля ВАЗ, находящегося на неохраняемой парковке, и похитил оттуда сумку с винтовкой...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержан подозреваемый в краже пневматической винтовки.По предварительной версии, злоумышленник, находясь на парковке в 3 микрорайоне Зеленограда, вскрыл замок автомобиля ВАЗ, находящегося на неохраняемой парковке, и похитил оттуда сумку, лежащую на заднем сиденье, в которой лежали пневматическая винтовка, а также куртка хозяина машины. Ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства в 3 микрорайоне. Им оказался 19-летний приезжий. Похищенное изъято.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31