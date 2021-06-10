Злоумышленница нашла кошелек на прилавке, но предпринимать меры к поискам владельца она не стала.

В апреле текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о пропаже кошелька с денежными средствами обратилась местная жительница. Сумма причиненного ущерба составила более 17 000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что во время покупок в одной из аптек забыла на прилавке кошелек, а когда вернулась, не обнаружила его.Опросив персонал торговой точки, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 64-летняя местная жительница.В содеянном злоумышленница призналась и пояснила, что нашла кошелек на прилавке, но предпринимать меры к поискам владельца она не стала. После чего скрылась с чужим имуществом с места преступления и распорядилась им по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности».