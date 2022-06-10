Федеральные дорожники не назвали конкретные даты начала и окончания капитального ремонта подземного перехода в Юрьевце. В ответ на наш запрос дорожники сообщили – в настоящее время только

Федеральные дорожники не назвали конкретные даты начала и окончания капитального ремонта подземного перехода в Юрьевце. В ответ на наш запрос дорожники сообщили – в настоящее время только готовится документация для размещения тендера на проведение капремонта. Необходимые документы разместят на портале Госзакупок. После определения исполнителя начать ремонтные работы подземного перехода планируют в этом году, но о