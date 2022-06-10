Готовность объекта оценивается почти в 60%.

Готовность объекта оценивается почти в 60%.В прошлом году на улице Барклая (Западный административный округ) начали строительство нового путепровода через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Вместо старого путепровода, длина которого не превышала и 40 метро, появится новый 230-метровый. Вместе с тем идет реконструкция самой улицы Барклая, а также строительство двух подземных пешеходных переходов.Благодаря новому путепроводу появятся возможность прокладки участка Северного дублера Кутузовского проспекта и новые транспортные связи в районе: например, между улицей Василисы Кожиной и Промышленным проездом.После реконструкции движение наземного транспорта и автомобилей по улице Барклая будет более комфортным и безопасным. А пешеходы оценят удобство, когда появится новые подземные переходы.Согласно проекту, здесь построят и отремонтируют 3,3 километра дорог, реконструируют не только улицу Барклая, но и Промышленный и Багратионовский проезды.Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в данный момент продолжается возведение опор и монтаж пролетных строений путепровода. На улице Барклая переустраивают дождевую канализацию и перекладывают инженерные коммуникации. Объект готов на 57%.После того, как работы по реконструкции и строительству завершатся, прилегающую территорию благоустроят. "Засеют 40 квадратных метров газона, высадят более 100 деревьев и порядка трех тысяч кустарников", – рассказал заммэра.Он также напомнил, что за последние 11 лет в Москве построили и реконструировали 18 автодорожных путепроводов. В данный момент идет проектирование, реконструкция и строительство восьми путепроводов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что участок Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы будет готов в 2023 году. В настоящий момент его построили на 45%. 2,5-километровая шестиполосная трасса пройдет вдоль путей второго МЦД-2, пересечет Каширское шоссе и Южную рокаду. Подробнее об этом "Дни.ру".