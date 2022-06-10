Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня анонсировал меры поддержки московской киноиндустрии. Предложенные решения дают надежду, что отрасль продолжит развиваться, считают эксперты.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня анонсировал меры поддержки московской киноиндустрии. Предложенные решения дают надежду, что отрасль продолжит развиваться, считают эксперты.Меры поддержки включают гранты на продвижение и рекламу отечественных картин, компенсации затрат на аренду городских площадок и прочее. Эксперты выразили надежду, что регионы последуют примеру Москвы.Принятые решения помогут кинотеатрам пережить временные трудности, полагают участники отрасли. Директор одной из крупных сетей кинотеатров Дмитрий Нартов уверен, что отечественные фильмы со временем смогут вытеснить голливудские.Режиссер Карен Шахназаров считает, что меры поддержки помогут киноиндустрии справиться с появившимися проблемами. "Факт того, что в Москве активно помогают кино — это положительный момент. Будет проще справляться с появившимися проблемами", – приводит его слова газета "Аргументы и факты".Кризис может стать новым этапом в развитии российского кино, полагает режиссер Игорь Угольников. Наиболее важными он назвал решения об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в столице и создание образа Москвы в кино."Москва достойна, чтобы ее снимали в кино, и это направление городскими властями задано правильно", – сказал продюсер в интервью газете "Метро".Сегодня в Москве работает более 650 кинотеатров, в городе снимают около 90% российских картин. В городской киноиндустрии занято 19 тысяч человек.Подробнее о мерах поддержки столичной киноиндустрии – в "Дни.ру".