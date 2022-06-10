Помимо заработной платы школьники 33-го региона при трудоустройстве через кадровые центры «Работа России» получают ещё и материальную поддержку - до 2250 рублей.

Во Владимирской области на время летних каникул трудоустроили более 1000 подростков старше 14 лет. Об этом сообщает Департамент труда и занятости населения.«Несовершеннолетним предлагают вакансии в разных сферах: озеленение, благоустройство, ремонт школ, облагораживание территории, на почте, помощниками воспитателей, вожатыми», – рассказал директор ведомства Андрей Григорьев.На летний период ребят трудоустраивают официально. Помимо заработной платы школьники 33-го региона при трудоустройстве через кадровые центры «Работа России» получают ещё и материальную поддержку - до 2250 рублей.