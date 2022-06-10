Демонтировать объект никто не собирается.

Во владимирских пабликах разгораются нешуточные споры на тему шума возле новой площадки на территории ДДюТ. Местные жители опубликовали в соцсетях видео, в котором высказывали недовольство уличными музыкальными инструментами - барабанами, ксилофонами и колокольчиками. Раздосадованные горожане попросили установить шумоизоляцию.В ответ другие владимирцы парировали возмущение тем, что раньше в сквере собиралась молодёжь, которая употребляла алкоголь, но никто на неё не жаловался.«А дети им не угодили. Что ни сделай - всё плохо», - пишут жители.Между тем в мэрии нашли компромиссное решение. После 20 часов молоточки, которыми дети стучат по инструментам, будут отвязывать и убирать в ДТЮ.«Не скажу, что недовольство носит массовый характер, все-таки больше положительных комментариев. Однако стучать можно чем угодно, поэтому в случае шума в ночное время жителям придется обращаться в полицию», - прокомментировали историю в горадминистрации.В любом случае, демонтировать объект никто не собирается.