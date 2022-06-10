Об этом Андрей Шохин рассказал в своём Telegram-канале.

Мэрия Владимира приобрела для семи городских школ российские ноутбуки «Гравитон». Об этом Андрей Шохин рассказал в своём Telegram-канале.Сразу 151 ноутбук и 4 МФУ пришли в гимназии №3 и 35, лицеи №14 и 17, школы №24 и 45 и лицей-интернат №1.«Создание и внедрение цифровой образовательной среды обязательно будет продолжено. В 2023 году ожидается поставка в школу №41, промышленно-коммерческий лицей, гимназии №23 и 73, а также в школу-интернат №30», - подчеркнул градоначальник.