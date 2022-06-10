Он соединил Благовещенск с Хэйхэ, через пункт пропуска пошли первые грузовые автомобили.

Грузовое движение открыто в пятницу по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, передает корреспондент ТАСС. Связь участников торжественной церемонии запуска движения, которые находились в Пекине, Москве, Владивостоке и на берегах Амура, обеспечила видеотрансляция."В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая. Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны", - сказал на торжественной церемонии открытия движения вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.В пятницу по трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в КНР отправились восемь российских тягачей автопарка "Газпром гелий сервис", использующих экологически чистое топливо - сжиженный природный газ. С китайской стороны также въехали грузовики, они везли автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, введение объекта в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с КНР до 1 млн тонн грузов в год. "Мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития "Приамурская", поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, даст возможность соседним регионам более чем втрое сократить путь экспорта, импорта, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов", - сказал он по видео-конференц-связи.Как заявил заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, открытие моста говорит о готовности обеих стран к углублению всестороннего сотрудничества. "Китайская сторона готова совместно с российской стороной использовать возможности запуска мостового перехода, постоянно содействовать транспортной взаимосвязи, предоставлять более качественные логистические услуги для передвижения персонала, укрупнения торговой связи", - подчеркнул Ху Чуньхуа.Трансграничный мост построен по уникальной концессионной модели. 5 июня 2016 года в Харбине был подписан договор, согласно которому мост строился за счет внебюджетных источников. Стороны создали совместную концессионную российско-китайскую компанию, концедентами которой выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. По расчетам специалистов, средства, вложенные в строительство, окупятся за 16 лет. После завершения проекта пограничный мостовой переход стал собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской границы.Строительство моста началось 24 декабря 2016 года, его вели параллельно и российские, и китайские специалисты. Длина моста составляет 1 080 м, российская и китайская стороны построили ровно по половине, по 540 м. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Общая протяженность мостового перехода - 20 км. Сюда входит 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России.В работах с российской стороны было задействовано 960 человек, мост построен из российских материалов: начиная от опор и заканчивая метизами.Это второй трансграничный мост на Дальнем Востоке. Строительство первого, который является железнодорожным и соединяет Нижнеленинское и Тунцзян (КНР), было завершено 27 апреля 2022 года. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм - для китайского.