Мобильные пункты груминга и ветеринарии будут работать до середины августа 2022 года.

Мобильные пункты груминга и ветеринарии будут работать до середины августа 2022 года.В прошлом году в Москве всерьез взялись за решение проблемы собачьих площадок, поскольку большинство существующих зон для выгула домашних животных – устаревшие и некомфортные. В рамках программы "Питомцы в Москве", которая является одним из направлений "Моего района", в столице обустраивают собачьи площадки нового поколения. При проектировке таких мест учитываются пожелания горожан и рекомендации кинологов из Российской кинологической федерации.Площадки обустраиваются в 29 районах в 10 округах города. Некоторые зоны создаются с нуля на месте пустырей, а другие реконструируются. В последнем случае полностью меняется оснащение, ограждение, покрытие и система дренажа.Кстати, в местах, где появятся новые площадки для питомцев, с 10 июня на радость собачникам заработали мобильные пункты груминга и ветеринарии. Услуги оказываются бесплатно. Необходима предварительная запись. Она осуществляется на сайте .Для владельцев собак доступные такие услуги, как стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. Посетив ветеринара, хозяева могут получить консультации по содержанию и кормлению питомцев, а также узнать, какие исследования необходимо провести. Животные пройдут базовые процедуры: например, им подстригут когти стрижка и почистят уши.Напомним, первые современные площадки для домашних животных в рамках программы "Мой район" были открыты в прошлом году в четырех районах Москвы: Можайском (Беловежская улица, 81), Лосиноостровском (Анадырский проезд, 47к1), Ясеневе (улица Айвазовского, 5к1) и Северном Медведкове (Студеный проезд, 1А ст3).Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил крупные проекты благоустройства Южного административного округа, которые будут реализованы в 2022 гоюу. Например, там появится территория, на которой владельцы собак смогут выгуливать своих любимцев. Также в округе планируется обустройство автомобильных парковок и озеленение территорий. Подробнее об этом "Дни.ру".