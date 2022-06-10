В предстоящие выходные в московских районах пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта Наш двор – Добрые соседи.

В предстоящие выходные в московских районах пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта "Наш двор – Добрые соседи".стартовал 4 июня. Молодые парламентарии провели дворовые мероприятия в районах Вешняки, Гольяново, Бутырский, Ростокино, Гагаринский, Коньково, Богородский, Восточный, Алексеевский, Академический, Марфионо и Зюзино.В предстоящие выходные – 11 и 12 июня – праздничные мероприятия пройдут в 12 районах столицы: Косино-Ухтомский, Ярославский, Северное Измайлово, Свиблово, Котловка, Ломоносовский, Метрогородок, Обручевский, Северное Медведково, Бибирево, Преображенское и Черемушки.Занятия по душе найдется для всех гостей. Соседи смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, мастер-классах, спортивных состязаниях, лотереях, проверить свои знания в викторине о Москве. Для самых маленьких подготовлена анимационная программа с ростовыми куклами.11 июня в 11:30 праздничные мероприятия начнутся в Косино-Ухтомском (по адресу улица Дмитриевского, дом 3), Ярославском (Ярославское шоссе, дом 130, корпус 2), в Котловке (улица Нагорная, дом 7, корпус 3). В тот же день в 17:30 стартует Северное Измайлово (улица 3-я Парковая, дом 59), Свиблово (Берингов проезд, дом 4) и Ломоносовский (улица Вавилова, дом 91, корпус 2).12 июня в 11:30 праздник соседей начнется в Метрогородске (Открытое шоссе, дом 24, корпус 1),Северном Медведкове (улица Корнейчука, дом 22), Обручевском (улица Самора Машела, дом 4, корпус 3). В 17:00 праздничную эстафету перехватят Преображенское (улица Большая Черкизовская, дом 9, корпус 2), Бибирево (проезд Шокальского, дом 29, корпус 5) и Черемушки (Нахимовский проспект, дом 63).Цель проекта – сделать каждый уголок Москвы отличным местом отдыха для всей семьи, отметила Директор Центра молодежного парламентаризма Майя Зинина. По ее словам, районы должны иметь собственную атмосферу, яркие праздники, а люди – возможность проводить досуг, не выезжая в центр."И "Наш двор – Добрые соседи" именно тот проект, который сможет изменить привычное представление о времяпровождении жителей Москвы", – подчеркнула она.Праздничные мероприятия будут проходить каждые выходные до конца лета при поддержке программы мэра "Мой район". Молодые парламентарии проведут 300 мероприятий. Цель – охватить все районы Москвы.Организаторы приглашают поучаствовать в проекте волонтеров, которым интересно попробовать себя в роли аниматора, ведущего, модератора мастер-классов, викторин и эстафет.