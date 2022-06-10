На афишных стендах и билбордах в Москве закрепили свыше 600 тематических плакатов.

На афишных стендах и билбордах в Москве закрепили свыше 600 тематических плакатов.12 июня – День России. К этому дню Москву украсили флагами и праздничными плакатами. На улицах, площадях, вдоль магистралей и на мостах появилось более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах российского триколора. Флаги развиваются на семи мостах – Крымском, Большом Краснохолмском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Бородинском, Большом Каменном и на мосту Победы.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, декоративные конструкции с флагами разместили в пешеходных зонах в центре столицы, на окружных площадках и в городских парках. Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и возле Государственной Думы на Охотном Ряду. На фасаде здания нижней палаты парламента – декоративное панно.Свыше 600 тематических плакатов развешено на афишных стендах и билбордах. Еще подготовлены цифровые открытки. Их будут транслировать на билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате до 13 июня.Кстати, в воскресенье и понедельник на фасаде здания Дома Правительства и Большого театра можно будет увидеть 3D-проекцию российского флага. А вечером 13 июня на дома-книжки на Новом Арбате спроецируют поздравительный видеоролик."Архитектурно-художественная подсветка зданий в центре столицы в День России будет работать в праздничном режиме", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Также стоит отметить, что перед Днем России в Москве на клумбах появились новые цветы.Специалисты высадили около 35 миллионов однолетних растений. Например, в парке Победы появилась цветочнаякомпозиция в виде флага России из 360 тысяч петуний. Площадь цветника составила около3,3 тысячи квадратных метров.Напомним, что на 12 июня в столице запланированы развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. В связи с этим более 4,4 тысячи сотрудников московских служб и ведомств будут обеспечивать безопасность: 2,5 тысячи сотрудников полиции, около 900 представителей Росгвардии и свыше тысячи народных дружинников.