Современная детская площадка возле Дворца детского юношеского творчества покорила сердца детей. Территория поделена на четыре сегмента. В одном из них целых пять музыкальных комплексов.

Современная детская площадка возле Дворца детского юношеского творчества покорила сердца детей. Территория поделена на четыре сегмента. В одном из них целых пять музыкальных комплексов. Самый популярный инструмент механический металлофон. Для того, чтобы исполнить гимн России, не нужно знать нотную грамоту. Достаточно стучать силиконовыми палочками по клавишам. Каждый металлический брусок расписан по слогам и издает свой