Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел выполнение работ по комплексному развитию районов Аэропорт и Сокол

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел выполнение работ по комплексному развитию районов Аэропорт и СоколПрограмма "" стартовала в Москве несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Ее цель – создать комфортные условия для жизни в каждом районе столицы. Например, активная реализация программы наблюдается в районах Аэропорт и Сокол, в которых проживает в общей сложности порядка 140 тысяч человек. Накануне там побывал градоначальник.В 2022 и 2023 годах в районах Аэропорт и Сокол построят три новых образовательных объекта: две школы, одна из которых – с дошкольным отделением, и детский сад. Здания появятся по адресам: Малый Песчаный переулок, 4Аст1; улица Константина Симонова, 3; улица Верхняя Масловка, 29А, соответственно.Точной притяжения станет общественный центр "Баку". Его будущий адрес: улица Усиевича, 12. Центр откроется на месте одноименного кинотеатра к концу этого года. Для горожан там будут работать кинотеатр, детских развлекательный центр, кафе и рестораны. В 2021 году рядом со зданием благоустроили большой сквер.А еще в планах – реконструкция головного здания поликлиники №62 (Красноармейская улица, 18), филиала №2 детской городской поликлиники №39 (Красноармейская улица, 30а) и филиала №1 городской поликлиники №62 (Чапаевский переулок, 4). Последнее, трехэтажное здание, построенное в 1941 году, начали реконструировать в 2021-м."Мы практически разобрали здание по кирпичику. По форме это старая поликлиника, а по содержанию — абсолютно новая", – отметил Собянин.В поликлинике установят новейшее медицинское оборудование, создадут безбарьерную среду и уютные зоны отдыха на этажах. Здесь же заработают кафе и аптечный пункт. Обновленная поликлиника в Чапаевском переулке откроется уже этим летом.А еще в районах Аэропорт и Сокол капитально отремонтируют библиотеки, располагающиеся по адресам: улица Усиевича, 16;улица Усиевича, 23/5; улица 8 Марта. В районе улицы Врубеля появится надземный пешеходный переход через пути Московского центрального кольца (МЦК).Говоря о реализованных планах, стоит упомянуть об открытии детского технопарка "Superfood технологии" (при Московском университете пищевых производств) на улице Врубеля, 12). Здесь школьники могут узнавать о традициях и инновациях в сфере производства продуктов питания, а также освоить профессии, связанные с пищевой отраслью."В Москве работает больше 20 технопарков. Сегодня открываем самый вкусный, самый интересный технопарк пищевых производств вместе с университетом, который готовит специалистов в области пищевых производств — самых разных и самых востребованных, от работников сити-фермы, когда можно выращивать продукты прямо в городских условиях, до сотрудников шоколадных фабрик, рестораторов и так далее. И я уверен, что ребятам будет здесь интересно заниматься", – рассказал мэр Москвы во время посещения технопарка.В технопарке занимаются дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет. Для них созданы современные образовательные пространства: например, лаборатория сити-фермерства, оценка качества и безопасности пищевых продуктов, студия шоколада и лаборатория производства леденцовой и атласной карамели.Запись на образовательные программы откроется 20 июня на сайте .