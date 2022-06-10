Ковровские соцработники преображают жизни своих подопечных.
Далеко не все представители старшего поколения после выхода на пенсию согласны «тихо встречать старость».
У многих людей просыпается желание заниматься общественной деятельностью, делиться богатым жизненным опытом с молодёжью, осваивать новые виды спорта, воплощать творческие идеи и просто общаться с товарищами по интересам. Выход на пенсию для них – время возможностей, воплотить которые помогают сотрудники Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения.
Неугасимая энергия
В отделении дневного пребывания «Активное долголетие» пенсионеры и инвалиды проводят время не только интересно, но и продуктивно. Ежедневная утренняя гимнастика и занятия на тренажёрах, которые проходят под присмотром специалистов, укрепляют тело и дух, дарят заряд бодрости, которому могут позавидовать даже студенты.
- Если вы вышли на пенсию, но вам одиноко и грустно, вы любите активно и с пользой проводить время и готовы к общению, приглашаем вас в наше отделение. У нас люди старшего возраста получают возможность жить более интересной и насыщенной жизнью: больше общаться, двигаться, заниматься зарядкой. Благодаря этому пенсионеры дольше сохраняют период активного долголетия, заводят дружеские связи среди единомышленников, а это - отличная профилактика депрессии, тревожных расстройств, - говорят работники отделения.
Кстати, для самых спортивных пенсионеров соцработники проводят занятия скандинавской ходьбой в парковой зоне. Перед прогулкой - лёгкая разминка. Такие занятия бодрят и повышают жизненную активность, человек веселее смотрит на мир. И пример тому - самый старший участник группы Евгений Григорьевич, которому в августе исполнится 84 года. Как бывший офицер, он всегда в строю. В мае этого года Евгений Григорьевич участвовал в фестивале скандинавской ходьбы и легко справился с двухкилометровой трассой.
Не меньше внимания физическому развитию уделяют и в Центре дневного пребывания «Территория заботы» - это полустационарное отделение, в котором люди пожилого возраста и инвалиды проходят реабилитацию и социализацию под чутким присмотром социальных работников. Иными словами – своеобразный «детский сад», только для взрослых.
Программы занятий для посетителей Центра разрабатывают очень тщательно, за это отвечают высококлассные специалисты самых разных профилей, в том числе реабилитолог и психолог. Досуг - максимально разнообразный, ни один посетитель Центра ещё не заскучал!
- Людям с нарушениями жизнедеятельности физическая активность нужна не меньше, чем всем остальным. Поэтому в нашем Центре с получателями социальных услуг реабилитолог проводит занятия по адаптивной физкультуре. В учреждении специально оборудовали особую зону для проведения таких занятий. Обязательно организовываем прогулки на свежем воздухе, - рассказывают в Центре дневного пребывания.
Для людей с ограниченными возможностями (среди посетителей учреждения есть те, кому сложно функционировать в обществе) в Центре проводят мероприятия по социальной реабилитации. Для них проводят социально-психологические тренинги и терапии, помогают раскрыться и найти друзей, избавиться от гнетущего одиночества. Кроме того, проводят упражнения для замедления потери памяти, тренинги функций внимания, оперативной памяти, групповые и индивидуальные занятия, практикуют арт-терапию.
Нет предела вдохновению
Досуг в отделении «Активное долголетие» - очень разнообразный. Соцработники проводят для посетителей всевозможные викторины, конкурсы, мастер-классы, экскурсии и даже концерты. С 2018 года отделение сотрудничает с группой «Ретро», которую организовала Н.А. Личман – очень позитивный человек с открытой душой. Она объединила вокруг себя творческих людей, которые, несмотря на почтенный возраст, продолжают активно участвовать в жизни общества. В их репертуаре – романсы, популярные советские и народные песни. Слушатели с неизменным удовольствием встречают любимую группу.
- Общение в нашем отделении, различные мероприятия не дают пожилым людям потеряться в жизни, позволяют им применить свои таланты, почувствовать себя нужными. Регулярные экскурсионные поездки расширяют кругозор. Мы посещаем разные города нашей области - места у нас удивительные, с богатой историей, поэтому всегда есть что посмотреть, тем более в компании с замечательным экскурсоводом, - рассказывают соцработники.
Для пенсионеров, которые не могут преодолевать длинные расстояния, есть факультет «Истории и краеведения», который ведёт замечательный профессионал своего дела, в прошлом ведущий библиограф ЦБ №4, а теперь волонтёр «серебряного возраста» И.Н. Гайворонская. Стоит признать, её видеопрезентации по насыщенности не уступают настоящей экскурсии – слушатели уверяют, что 1,5-часовой рассказ пролетает как один миг.
Любители рукоделия в отделении тоже не заскучают. Занимательные мастер-классы, которые ведёт специалист по социальной работе М.В. Леонова, никого не оставляют равнодушными. Под её чутким руководством посетительницы создают настоящие произведения искусства – изящные игрушки, красивые открытки и неповторимые подарки к праздникам. Это настолько вдохновляет рукодельниц, что они забывают о своих болезнях и возрасте.
Увы, не все пожилые люди, особенно живущие в сельской местности, могут позволить себе посещать клубы по интересам. Некоторые даже не могут полноценно позаботиться о себе. Однако социальные работники не допускают, чтобы они оставались один на один с бедой!
Вот уже 28 лет Елена Волкова усердно трудится в сфере социального обслуживания. Она посвятила себя служению людям, которые требуют к себе внимания и заботы. Елена Аркадьевна обслуживает 8 одиноких людей и инвалидов в возрасте от 70 до 87 лет, которые живут в населённых пунктах Клязьминского сельского поселения. Каждый из них нуждается в постоянном уходе.
Елена Аркадьевна покупает для своих подопечных продукты и лекарства, сопровождает пожилых людей в госучреждения и больницы. Летом соцработник помогает подопечным ухаживать за огородами, а зимой – чистит снег возле их домов. Кроме неё эти маленькие, для многих незаметные ежедневные подвиги никто не совершит. Приходится заниматься и бумажной работой: помогать оформлять пенсию, субсидии, льготы. Найти правильный подход к каждому – важная задача для соцработника. Для своих подопечных Елена Аркадьевна – лучший друг, прокладывающий мостик во внешний мир.
Бесценные навыки
С 2019 года в социально-реабилитационном отделении Ковровского комплексного центра соцобслуживания ребят готовят к самостоятельному проживанию. Занятия проводят в условиях учебной квартиры. Для этих целей разработали особую программу «Домоводство». Благодаря ей получатели соцуслуг учатся навыкам самообслуживания, осваивают азы ведения домашнего хозяйства, вырабатывают в себе культуру общения и поведения.
Социальные работники учат молодых людей готовить, пользоваться бытовыми предметами, ухаживать за домашними животными и оплачивать коммунальные услуги. Ребята заводят новых друзей, интересно проводят досуг и раскрывают свой потенциал.
- Участники программы «Домоводство» - молодые люди с ментальными нарушениями. Во время обучения для них очень важно развивать коммуникативные навыки. В условиях социально-реабилитационного отделения происходит подготовительный этап к самостоятельному (сопровождаемому) проживанию в условиях учебной квартиры, который позволит молодым людям с ограниченными возможностями быть уверенными и подготовленными к следующему самостоятельному этапу своей жизни, - говорят в учреждении.
Кроме того, на базе Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения действует объединение «Школа жизни», в котором работает Оксана Сурмина – человек с поистине золотым сердцем.
- Я учу детей-инвалидов готовить, убирать квартиру, мыть посуду, ходить в магазин. Работать с детьми мне очень нравится. Дети отзывчивые, и я вижу результат своего труда. Для ребят это возможность выйти из дома, в котором они один на один с собой или с родителями, - рассказывает Оксана Александровна.
Дети и их родители искренне любят Оксану Александровну, для многих она стала родным человеком. В её группе занимаются ребята с синдромом Дауна, с генетическими заболеваниями, с умственной отсталостью и
аутизмом. Благодаря обучению у детей развиваются навыки общения и самообслуживания, умение ориентироваться в окружающем мире.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.