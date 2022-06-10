Ковровские соцработники преображают жизни своих подопечных.

Далеко не все представители старшего поколения после выхода на пенсию согласны «тихо встречать старость».У многих людей просыпается желание заниматься общественной деятельностью, делиться богатым жизненным опытом с молодёжью, осваивать новые виды спорта, воплощать творческие идеи и просто общаться с товарищами по интересам. Выход на пенсию для них – время возможностей, воплотить которые помогают сотрудники Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения.Неугасимая энергияВ отделении дневного пребывания «Активное долголетие» пенсионеры и инвалиды проводят время не только интересно, но и продуктивно. Ежедневная утренняя гимнастика и занятия на тренажёрах, которые проходят под присмотром специалистов, укрепляют тело и дух, дарят заряд бодрости, которому могут позавидовать даже студенты.- Если вы вышли на пенсию, но вам одиноко и грустно, вы любите активно и с пользой проводить время и готовы к общению, приглашаем вас в наше отделение. У нас люди старшего возраста получают возможность жить более интересной и насыщенной жизнью: больше общаться, двигаться, заниматься зарядкой. Благодаря этому пенсионеры дольше сохраняют период активного долголетия, заводят дружеские связи среди единомышленников, а это - отличная профилактика депрессии, тревожных расстройств, - говорят работники отделения.Кстати, для самых спортивных пенсионеров соцработники проводят занятия скандинавской ходьбой в парковой зоне. Перед прогулкой - лёгкая разминка. Такие занятия бодрят и повышают жизненную активность, человек веселее смотрит на мир. И пример тому - самый старший участник группы Евгений Григорьевич, которому в августе исполнится 84 года. Как бывший офицер, он всегда в строю. В мае этого года Евгений Григорьевич участвовал в фестивале скандинавской ходьбы и легко справился с двухкилометровой трассой.Не меньше внимания физическому развитию уделяют и в Центре дневного пребывания «Территория заботы» - это полустационарное отделение, в котором люди пожилого возраста и инвалиды проходят реабилитацию и социализацию под чутким присмотром социальных работников. Иными словами – своеобразный «детский сад», только для взрослых.Программы занятий для посетителей Центра разрабатывают очень тщательно, за это отвечают высококлассные специалисты самых разных профилей, в том числе реабилитолог и психолог. Досуг - максимально разнообразный, ни один посетитель Центра ещё не заскучал!- Людям с нарушениями жизнедеятельности физическая активность нужна не меньше, чем всем остальным. Поэтому в нашем Центре с получателями социальных услуг реабилитолог проводит занятия по адаптивной физкультуре. В учреждении специально оборудовали особую зону для проведения таких занятий. Обязательно организовываем прогулки на свежем воздухе, - рассказывают в Центре дневного пребывания.Для людей с ограниченными возможностями (среди посетителей учреждения есть те, кому сложно функционировать в обществе) в Центре проводят мероприятия по социальной реабилитации. Для них проводят социально-психологические тренинги и терапии, помогают раскрыться и найти друзей, избавиться от гнетущего одиночества. Кроме того, проводят упражнения для замедления потери памяти, тренинги функций внимания, оперативной памяти, групповые и индивидуальные занятия, практикуют арт-терапию.Нет предела вдохновениюДосуг в отделении «Активное долголетие» - очень разнообразный. Соцработники проводят для посетителей всевозможные викторины, конкурсы, мастер-классы, экскурсии и даже концерты. С 2018 года отделение сотрудничает с группой «Ретро», которую организовала Н.А. Личман – очень позитивный человек с открытой душой. Она объединила вокруг себя творческих людей, которые, несмотря на почтенный возраст, продолжают активно участвовать в жизни общества. В их репертуаре – романсы, популярные советские и народные песни. Слушатели с неизменным удовольствием встречают любимую группу.- Общение в нашем отделении, различные мероприятия не дают пожилым людям потеряться в жизни, позволяют им применить свои таланты, почувствовать себя нужными. Регулярные экскурсионные поездки расширяют кругозор. Мы посещаем разные города нашей области - места у нас удивительные, с богатой историей, поэтому всегда есть что посмотреть, тем более в компании с замечательным экскурсоводом, - рассказывают соцработники.Для пенсионеров, которые не могут преодолевать длинные расстояния, есть факультет «Истории и краеведения», который ведёт замечательный профессионал своего дела, в прошлом ведущий библиограф ЦБ №4, а теперь волонтёр «серебряного возраста» И.Н. Гайворонская. Стоит признать, её видеопрезентации по насыщенности не уступают настоящей экскурсии – слушатели уверяют, что 1,5-часовой рассказ пролетает как один миг.Любители рукоделия в отделении тоже не заскучают. Занимательные мастер-классы, которые ведёт специалист по социальной работе М.В. Леонова, никого не оставляют равнодушными. Под её чутким руководством посетительницы создают настоящие произведения искусства – изящные игрушки, красивые открытки и неповторимые подарки к праздникам. Это настолько вдохновляет рукодельниц, что они забывают о своих болезнях и возрасте.Увы, не все пожилые люди, особенно живущие в сельской местности, могут позволить себе посещать клубы по интересам. Некоторые даже не могут полноценно позаботиться о себе. Однако социальные работники не допускают, чтобы они оставались один на один с бедой!Вот уже 28 лет Елена Волкова усердно трудится в сфере социального обслуживания. Она посвятила себя служению людям, которые требуют к себе внимания и заботы. Елена Аркадьевна обслуживает 8 одиноких людей и инвалидов в возрасте от 70 до 87 лет, которые живут в населённых пунктах Клязьминского сельского поселения. Каждый из них нуждается в постоянном уходе.Елена Аркадьевна покупает для своих подопечных продукты и лекарства, сопровождает пожилых людей в госучреждения и больницы. Летом соцработник помогает подопечным ухаживать за огородами, а зимой – чистит снег возле их домов. Кроме неё эти маленькие, для многих незаметные ежедневные подвиги никто не совершит. Приходится заниматься и бумажной работой: помогать оформлять пенсию, субсидии, льготы. Найти правильный подход к каждому – важная задача для соцработника. Для своих подопечных Елена Аркадьевна – лучший друг, прокладывающий мостик во внешний мир.Бесценные навыкиС 2019 года в социально-реабилитационном отделении Ковровского комплексного центра соцобслуживания ребят готовят к самостоятельному проживанию. Занятия проводят в условиях учебной квартиры. Для этих целей разработали особую программу «Домоводство». Благодаря ей получатели соцуслуг учатся навыкам самообслуживания, осваивают азы ведения домашнего хозяйства, вырабатывают в себе культуру общения и поведения.Социальные работники учат молодых людей готовить, пользоваться бытовыми предметами, ухаживать за домашними животными и оплачивать коммунальные услуги. Ребята заводят новых друзей, интересно проводят досуг и раскрывают свой потенциал.- Участники программы «Домоводство» - молодые люди с ментальными нарушениями. Во время обучения для них очень важно развивать коммуникативные навыки. В условиях социально-реабилитационного отделения происходит подготовительный этап к самостоятельному (сопровождаемому) проживанию в условиях учебной квартиры, который позволит молодым людям с ограниченными возможностями быть уверенными и подготовленными к следующему самостоятельному этапу своей жизни, - говорят в учреждении.Кроме того, на базе Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения действует объединение «Школа жизни», в котором работает Оксана Сурмина – человек с поистине золотым сердцем.- Я учу детей-инвалидов готовить, убирать квартиру, мыть посуду, ходить в магазин. Работать с детьми мне очень нравится. Дети отзывчивые, и я вижу результат своего труда. Для ребят это возможность выйти из дома, в котором они один на один с собой или с родителями, - рассказывает Оксана Александровна.Дети и их родители искренне любят Оксану Александровну, для многих она стала родным человеком. В её группе занимаются ребята с синдромом Дауна, с генетическими заболеваниями, с умственной отсталостью иаутизмом. Благодаря обучению у детей развиваются навыки общения и самообслуживания, умение ориентироваться в окружающем мире.Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.