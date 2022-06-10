Как в современных условиях работают представители самой благородной профессии? 8 июня — день социального работника. С каждым годом мир, который окружает нас, меняется всё динамичнее.

Точка отсчётаНеумолимо растёт цифровизация, увеличивается скорость информационного потока. Более того, искусственный интеллект порой заменяет человеческий разум. Ценности и убеждения, казавшиеся непоколебимыми, становятся зыбкими. Такие изменения всё чаще и больнее задевают тех, кого принято называть «социально уязвимые». Как одинокий инвалид решит проблемы, связанные с социализацией и реабилитацией? Где искать поддержку пожилому или больному человеку, оказавшемуся один на один с пандемией и изоляцией? Кто поможет семьям, вынужденно уехавшим из опасных районов и оставшимся без крова? Проблемы и неустроенность, постоянная тревожность, внутренняя паника, обречённость...Неспроста учёные отсчитывают историю человеческой цивилизации от самого раннего скелета со следами зажившего перелома. Это означает, что человеку помогли соплеменники. Благодаря их заботе он смог поправиться и выжить. История человечества – история милосердия.И сейчас есть такая профессия – помогать людям... Это профессия социального работника.Новая главаТрадиции доброты и милосердия уходят корнями в древнейшую историю нашего края. Благотворительностью прославились князь Владимир Мономах, его сын Ростислав, Великая княгиня Анна. Мы помним и чтим семьи владимирских меценатов Мальцовых, Никитиных, Рахмановых, Лосевых и многих других.Ныне действующая система социальной защиты и социального обслуживания – ровесница современной истории России. В 1991 году (ровно 31 год назад) издали постановление Госкомтруда, которое дополнило«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» квалификационной характеристикой «Специалист по социальной работе».Какие бы изменения не происходили в обществе, главной заботой социальных служб неизменно остаётся благополучие людей. Сейчас для этого есть всё необходимое: современные технологии, квалифицированные сотрудники, бюджетное финансирование. Все системные задачи и мероприятия логично упакованы и сопровождаются в рамках национальных проектов. В сфере социальной поддержки – это проект «Демография».Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» разработали на период с 2019 по 2024 год с объёмом финансирования 7,2 млрд рублей (в 2022 году – 2,3 млрд). Благодаря его воплощению родители получают финансовую помощь в зависимости от очерёдности рождения ребёнка. Ежегодно более 20 тыс. семей получают денежные выплаты благодаря проекту.- На меры социальной поддержки семьям с детьми в 2022 году будет направлено более 6,9 млрд рублей, - говорят в департаменте соцзащиты населения Владимирской области. - Организован льготный отдых семей с детьми на курортах Краснодарского края и в загородных лагерях. Ежегодно более 3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают путёвки в организации отдыха нашей области, а также 2,9 тыс. человек из многодетных и малообеспеченных семей направляются на отдых в Краснодарский край.Время больших начинанийТысячам наших сограждан помогают выйти из трудной жизненной ситуации социальные контракты.В прошлом году денежные средства по социальному контракту (от 12 тыс. до 250 тыс. рублей) получили почти 2,8 тыс.человек. Из бюджета на эти благие цели потратили в общей сложности более 280 млн рублей. Как говорят соцработники, самое популярное направление, в котором используют средства при заключении социального контракта, – поиск работы. На втором месте – предпринимательская деятельность. Важно сказать, что некоторые предприниматели при этом обеспечивают работой не только себя, но и создают новые трудовые места.Деньги, полученные благодаря соцконтракту, помогают решить самые насущные задачи. Например, организовать важные для бизнеса грузоперевозки, или провести отделочные работы. Благодаря социальным контрактам открывают мастерские по ремонту обуви, магазины, парикмахерские и маникюрные салоны, организовывают фермерский бизнес.- На поддержку в рамках социальных контрактов в этом году направят 294 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 258,7 млн. Мы ожидаем, что численность получателей составит около 2,6 тыс.человек, - уточнили сотрудники департамента.Качественно и своевременноНа помощь к людям, которые живут в отдалённых и труднодоступных поселениях, спешат мобильные бригады и поезда милосердия. В прошлом году мобильные бригады охватили своей работой более4 тыс. человек.Кроме того, в круглосуточном режиме работают единый социальный телефон и социальная диспетчерская. Только за 2021 год соцработники приняли 9818 звонков! Всем обратившимся людям оказали необходимую помощь и консультации.Неустанно воплощают в жизнь и глобальные проекты, связанные со строительством. Возводят новые пансионаты и дома-интернаты, которые отвечают всем современным требованиям. Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Гусь-Хрустальном районе продолжают строить жилой корпус сопровождаемого проживания на 130 мест для нужд пожилых людей и инвалидов. Он гостеприимно распахнёт двери перед первыми жильцами уже в конце этого года.Более того, на следующий год запланировали строительство Социального городка в Киржаче, а в Юрьев-Польском продолжается проектирование стационарного учреждения на 150 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов.Бесценные уменияПостоянно внедряют новые технологии: поддержка семейного ухода, ранняя помощь детям с ограниченными возможностями, система долговременного ухода за пожилыми. В период с 16 по 19 мая в области работали эксперты федерального фонда «Старость в радость», которые высоко оценили материальную базу и комфортные условия, созданные в стационарных учреждениях, а также дали рекомендации по развитию технологий ухода за пожилыми людьми и инвалидами.- В систему ранней помощи региона входят 13 учреждений сферы социального обслуживания, здравоохранения и образования. Ежегодно более 500 семей с детьми от нуля до 3 лет с нарушениями развития получают помощь реабилитологов, дефектологов, психологов и медицинских работников, - говорят в департаменте.Соцслужбы показали высокую гибкость и эффективность в нестабильных условиях пандемии: организовали работу с населением и доставку продуктов на дом, популяризировали кампанию по вакцинации. Сейчас соцзащита самым активным образом участвует в жизнеустройстве граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Собрали более 72 тыс. единиц гуманитарной помощи.Конечно, эффективность всей региональной системы социальной защиты определяют её профессиональные кадры. В 70 областных учреждениях трудятся более 5,5 тыс. человек, большинство из них обладают высшим и средним профессиональным образованием. Более половины – специалисты в возрасте до 40 лет.Показательно, что за добросовестный труд только в прошлом году 205 сотрудников отрасли поощрили различными наградами, в том числе от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, администрации региона и областного Законодательного Собрания.Разрешите поздравитьДиректор департамента социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина:- Социальная работа – это желание и готовность делиться добротой и милосердием, умение выслушать и помочь. Каждый соцработник всегда готов встать на защиту людей от нищеты и неустроенности, болезни и немощи, житейских неурядиц и жестокого обращения.Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть в вашей жизни будет меньше невзгод, а успехи сопутствуют в каждом начинании. Пусть вдохновение никогда не покидает вас, ведь вы занимаетесь самым благородным делом на свете – помогаете людям.Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть животворящий свет семейного очага освещает ваш жизненный путь даже в самые тёмные дни. Желаю вам терпения и мудрости. Пусть в трудовом коллективе всегда царят доверие и взаимопонимание.С праздником!