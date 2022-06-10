Горадминистрация не включила здания в план краткосрочного капремонта.

Прокуратура Владимира добивается включения трёх многоквартирных домов в краткосрочный план капремонта. Установлены факты длительного бездействия чиновников.В частности, крыши на Чайковского-12/22, Суздальской-6«А», Михайловской-53 должны были отремонтировать до 2021 года. Однако кровля до сих пор не приведена в порядок.«Мотивировкой являлась низкая собираемость взносов жильцами», - пояснили прокуроры.При этом в подъездах и квартирах имеются многочисленные следы протечки, из-за которых отслаивается штукатурка, разрушаются потолки, а в помещениях царит антисанитария.Горадминистрация получила представление. Дом на Михайловской включили в план ремонта на 2022 год. По двум оставшимся адресам предстоят судебные разбирательства.