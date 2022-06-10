Грязь, горы мусора, поломанные деревья, а здесь проходит дамба. Сейчас она в полуразрушенном состоянии. Так выглядит пруд на пересечении улиц Баумана и Бабушкина. Место живописное, но

Грязь, горы мусора, поломанные деревья, а здесь проходит дамба. Сейчас она в полуразрушенном состоянии. Так выглядит пруд на пересечении улиц Баумана и Бабушкина. Место живописное, но приводить его в порядок никто не спешит. Этот пруд не обозначен на карте города. Территориально водоем расположен в нескольких метрах от дома №10 по улице Баумана. К нему ведет