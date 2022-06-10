Главный пропуск в профессию «социальный работник» - милосердие.

Сотрудники пансионата г. Мурома проявляют высокие душевные качества, свойственные лучшим представителям своей профессии.Подопечная муромского пансионата, ветеран труда Вера Владимировна Фромм говорит, что для неё они перевернули представление о возрасте, который принято называть «серебряным».- По воле судьбы муромский пансионат стал моим вторым домом. Это современное учреждение с уютными помещениями, просторным актовым и спортивным залами, библиотекой, комнатами психологической разгрузки и отдыха, светлой столовой и медицинскими кабинетами, сказочно красивой в любое время года территорией. Но даже «золотые стены» не заменят того, в чём в особенности нуждается пожилой человек, - доброго отношения, понимания, заботы.Лучший подарок- В пансионате, окунувшись в динамично организованный досуг, почувствовав чуткую заботу, я забыла о переполнявшем меня недавно чувстве надвигающейся старости. Как неожиданный подарок наступили для меня дни физической активности, душевного развития. Я снова стала ощущать себя полноценным членом общества, а это значит, что для социальных работников понятие «активное долголетие» - не пустые слова, а руководство к действию.С открытым сердцем они посвящают свой рабочий день и свободное время нам, пожилым людям и инвалидам.Директор Ирина Николаевна Рассадина - человек с огромным сердцем, в котором живёт любовь к людям. Директор знает нужды и чаяния каждого нашего жителя, старается организовать работу всех специалистов так, чтобы наши проблемы быстро решились, чтобы мир вокруг нас стал лучше.Каждый проживающий знает, что поправить здоровье всегда можно у наших добрых медицинских сестёр и врача-терапевта. Они с вниманием выслушивают жалобы на немощи и болячки, оказывают необходимую медицинскую помощь, поддерживают словом.Среди опытных сотрудников есть молодой специалист, медбрат Вадим Сиротин.Энергичный, заботливый, трудолюбивый юноша проводит медицинские манипуляции и физиопроцедуры, организует запись и сопровождает нас к специалистам медучреждений. А как мы обожаем час кислородного коктейля, где целебный напиток сопровождается улыбкой Вадима и советом по сохранению здоровья!Движение - жизньЖизнь в пансионате немыслима без спортивных занятий. Инструктор-методист по адаптивной физкультуре Наталья Попкова заряжает энергией всех, кто приходит в спортивный зал. Со знанием дела подходит инструктор к реализации программы по восстановлению здоровья инвалидов. Настойчиво и терпеливо «поднимает» людей после тяжёлых заболеваний, не уставая повторять: «Движение - это жизнь». Вместе с Натальей мы осваиваем элементы йоги, фитнеса и современные флешмобы.На «боевом посту»Нелёгок и ответственен труд наших помощников по уходу. Они ни на минуту не оставляют свой «боевой пост» - у каждого работника около 20 человек, нуждающихся в постоянной помощи.Нашей хозяюшкой мы называем заведующую социально-бытовым отделением Любовь Николаевну Фирсову. Она не только поддерживает идеальный порядок, но и помогает подобрать подходящий наряд, заботится о нас. А благодаря её увлечению садоводством летняя территория пансионата утопает в цветах и зелени.Конечно же, нельзя обойти вниманием работу психолога, культорганизатора, библиотекаря, инструктора по труду. Благодаря общим усилиям коллектива жизнь здесь - это ЖИЗНЬ! Мы рисуем, поём, читаем, мастерим, играем, участвуем в конкурсах, встречаемся с интересными людьми, бываем на выставках и концертах, ставим кукольные спектакли и многое другое.Каждый работник пансионата ежедневно творит чудо - творит добро.