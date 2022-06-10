Исполнение решения Фемиды находится на контроле ведомства.

В Киржачском районе за незаконную вырубку деревьев с местной жительницы взыскали 2,3 млн рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ранее женщина получила три года условно за рубку леса. Ущерб оценили в 2,3 млн рублей. В добровольном порядке злоумышленница возместила всего пять тысяч рублей.Прокурор Киржачского района обратился в суд с заявлением о взыскании с осужденной всей суммы. Иск удовлетворён. Исполнение решения Фемиды находится на контроле ведомства.