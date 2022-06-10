Сергей Викторович является заместителем председателя ЗС на постоянной основе.

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Сергей Корнишов заявил о готовности принять участие в выборах губернатора Владимирской области.«В случае поддержки Высшего совета партии и региональной конференции я готов выставить свою кандидатуру на пост», - написал депутат.Напомним, что 9 июня региональный парламент дату для волеизъявления - 11 сентября. Выборы в 33-ем регионе пройдут без системы дистанционного электронного голосования.Сергей Викторович родился в 1985 году. Избирался депутатом СНД Мурома. Сейчас является заместителем председателя ЗС на постоянной основе.