С начала этого года во Владимирской области под охрану Росгвардии перешли шесть школьных автобусов. В случае экстренной ситуации водитель сможет сразу же вызвать ближайший наряд

С начала этого года во Владимирской области под охрану Росгвардии перешли шесть школьных автобусов. В случае экстренной ситуации водитель сможет сразу же вызвать ближайший наряд вневедомственной охраны с помощью тревожной кнопки. Местонахождение транспортного средства автоматически определит навигационное оборудование. В Росгвардии сообщают, что система охраны школьных автобусов уже успешно прошла тестовые испытания. Правоохранители проводят с водителями