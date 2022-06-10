Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов объявил о начале регистрации на ночной велофестиваль. Мероприятие пройдет 9 июля.

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов объявил о начале регистрации на ночной велофестиваль. Мероприятие пройдет 9 июля.Велофестиваль приурочен ко Дню московского транспорта, отметил руководитель Дептранса. По его словам, в столице на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок."Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников особенно приятно", – приводит слова чиновника ТАСС.Сбор участников велофестиваля начнется 9 июля в 18:30 на Суворовской площади. Колонна начнет в движение в 20:00.Маршрут пройдёт через Лужнецкую и Фрунзенскую набережную, благоустроенные по программе "Мой район".Главным элементом дресс-кода станут светоотражатели, флуоресцентная одежда и светящиеся украшения.Москва последние 10 лет активно занимается продвижением и популяризацией экологически чистого транспорта. Ранее сообщалось, что в Москве стали появляться сервисы для обслуживания велосипедов.