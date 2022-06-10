Социальные работники первыми принимают на себя людские проблемы и в меру своих возможностей помогают решать их, всесторонне поддерживая и опекая.

Социальные работники первыми принимают на себя людские проблемы и в меру своих возможностей помогают решать их, всесторонне поддерживая и опекая.В сфере социального обслуживания нужно работать с открытым сердцем, ведь основная цель социальных работников -помогать людям, которым она особенно необходима. Представители старшего поколения остро нуждаются в добром общении, чутком внимании и заботливом участии.В Селивановском районе более 40 «уникальных» людей - социальных работников ежедневно протягивают руку помощи, тем, кто в этом так нуждается, а это ни много ни мало более 300 человек.Это - призваниеВ социальной службе Маргарита Владимировна Улова оказалась по воле случая. Сначала работала учителем музыки в школе, затем - в администрации Волосатовского сельского поселения Селивановского района.В 2016 г. Маргарита Владимировна перешла в ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения». Она уверена, что именно в этой работе - её призвание. Молодой специалист говорит: «Социальный работник - это человек с сильным характером и добрым сердцем, который не может бросить помогать другим. Мы, как никто другой, знаем, что в нашем обществе есть люди, которым во много раз труднее, и они ждут нашей помощи. Мои подопечные научили меня терпению и пониманию чужой боли.Я работаю в коллективе, где социальные работники пользуются уважением. Наши бабушки и дедушки - интересные люди, у каждого своя жизненная история, порой такая непростая... ».Маргарита Владимировна признаётся, что поначалу было сложно, ведь люди старшего возраста не всегда легко идут на контакт, не сразу доверяют малознакомому человеку. Но постепенно, шаг за шагом, она научилась понимать своих подопечных.Улыбка в сердцеОсобых секретов в работе Уловой нет. - Всегда улыбаться! Улыбаться глазами, душой и сердцем, сопереживать и заботиться.Трудовые будни социального работника непростые и очень насыщенные - купить продукты и лекарства, убрать в доме, приготовить еду, оплатить счета за коммуналку, сопроводить подопечных в больницы и госучреждения. Но никакая физическая помощь не заменит для них душевное общение. Выслушать, утешить, помочь добрым словом - всё это не входит в перечень «социальных услуг», но подчас оказывается самым важным. Поэтому с особым вдохновением Маргарита Владимировна организует тематические заседания мини-клуба на дому «На завалинке». Душевные встречи за чашкой чая помогают раскрепоститься, забыть о трудностях и невзгодах, дают возможность с пользой и творчески провести время и просто пообщаться в тёплой и дружеской обстановке.С любовью к друг другуО своих подопечных она ласково говорит: «Мои бабушки и дедушки - самые лучшие и близкие мне люди. Я отношусь к ним с большим уважением, как к своим старшим и мудрым наставникам».И они, в свою очередь, тепло и с благодарностью отзываются о Маргарите Владимировне. Нина Николаевна Зайцева говорит: «Не знаю, чтобы я делала без своей помощницы. Маргарита - удивительный человек, добрый, душевный, отзывчивый. Приходя в мой дом, первым делом интересуется моим настроением и здоровьем. Аккуратно, скрупулёзно выполняет мои поручения, на просьбы помочь откликается в любое время, порой и в выходные навещает. Маргарита Владимировна всё делает на совесть и с душой, как говорится, не в службу, а в дружбу. Нам всем заметно, что работа для неё - искреннее желание быть нужной и полезной. И мы за это Маргарите Владимировне очень благодарны».