Движение по постоянной схеме будет возобновлено в 2023 году.

В Муромском районе из-за строительства М-12 изменили схему движения транспорта. Об этом сообщает «Владупрдор».На автомагистрали Муром-«Волга» организована временная схема проезда на 8-9 км. Здесь заканчивается третий этап возведения платного автобана и начинается граница начала работ четвёртого этапа.«Для обеспечения безопасного передвижения машин организован временный объезд по асфальтобетонной дороге, установлены ограждения и знаки. В условиях плохой видимости включаются сигнальные фонари красного и жёлтого цвета», - уточняют власти.Движение по постоянной схеме будет возобновлено в 2023 году.