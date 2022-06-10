Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.

В деревне Головино Петушинского района в гараже сгорел 46-летний водитель фуры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 07-03 10 июня поступило сообщение о возгорании на улице Полевая. На место прибыли 2 единицы техники и 8 пожарных.«На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри гаража. Площадь пламени составила четыре квадратных метра. Погиб мужчина 1976 года рождения», - уточнили в МЧС.Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.