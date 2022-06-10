Утром 10 июня в техническом водоеме Собинки нашли тело 26-летнего парня, не вернувшегося после купания. Предположительно, погибший полез пьяным в водоем, сообщили в региональном МЧС. Вызов в

Утром 10 июня в техническом водоеме Собинки нашли тело 26-летнего парня, не вернувшегося после купания. Предположительно, погибший полез пьяным в водоем, сообщили в региональном МЧС. Вызов в спасательную службу поступил вечером 9 июня. Местные жители сообщили, что увидели на берегу пожарного водоема вещи мужчины, который пошел купаться, но не приплыл обратно. Место не было оборудовано