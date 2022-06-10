На юго-востоке Москвы планируют расселить 520 домов.

На юго-востоке Москвы планируют расселить 520 домов.Реализация программы реновации в Москве проходит успешно. Делается все для того, чтобы горожане как можно скорее переехали в новые дома и вышли на качественно новый уровень жизни. В условиях плотной городской застройки используется принцип "волнового" переселения. Люди, переезжая в новые дома, освобождают старые, которые сносятся, и на их месте возводятся новостройки для следующих переселенцев.Так, в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) на месте снесенных домов построят порядка 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. В данный момент там возводят пять новостроек. "Этого объема жилья будет достаточно для того, чтобы расселить порядка 20 старых домов", – уверен руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Участникам программы реновации оказывается всесторонняя помощь, чтобы они смогли переехать в новые квартиры как можно быстрее и с комфортом. Услуги грузчиков и транспорта для них бесплатны. Воспользоваться ими можно через .Построенные по программе реновации кварталы будут отвечать всем стандартам благоустройства и озеленения. В таких местах создаются условия для тихого отдыха и активных занятий спортом. При этом учитываются потребности жителей любого возраста.В ЮЗАО планируется расселить 520 домов, в которых живут 117 тысяч человек. Для реализации программы подобрано 50 стартовых площадок.Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 году. Благодаря ей около миллиона человек смогут переехать в новые современные квартиры с улучшенной отделкой. Согласно плану, расселят 5 175 пятиэтажек. В программу включено 556 стартовых площадок, на которых возведут 8,8 миллиона квадратных метров жилья.Ранее , что мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок, подписав соответствующее постановление. Они расположены в пяти административных округах столицы: три – в центре города, семь – на юго-востоке, и по одной площадке – на востоке, юге и северо-западе.